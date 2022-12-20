شاهد.. فريق سعودي ينجح في إعادة "سلحفاة القائمة الحمراء" إلى جزيرتها

نجح فريق مكوّن من "البحر الأحمر الدولية" والمركز الوطني لتنميه الحياة الفطرية و"فقيه أكواريوم" (إحدى شركات ترفيه فقيه) في إعادة "سلحفاة صقرية المنقار وهي من الأنواع المهددة بشكل حرج، وفق القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، إلى بيئتها الطبيعية في البحر الأحمر، أمس، بعد تعافيها، وذلك بعد أن تم العثور عليها منذ شهر تعاني عدم القدرة على الغوص بشكل طبيعي بالقرب من جزيرة "عيقة رزق" من قِبل فريق الاستدامة البيئية في الشركة.