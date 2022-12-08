ولي عهد الكويت في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

وتجول ولي عهد دولة الكويت والوفد المرافق له، بصحبة الأمير تركي بن محمد في حي الطريف ومطل البجيري، مشاهدًا معالمهما التاريخية وتراثهما العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - حتى العصر الحالي الدولة السعودية الثالثة.