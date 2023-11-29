الحرارة في الرياض تنخفض لمستويات تُعد الأقل مُنذ 240 يوماً

يُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية وتحاليل فريق التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تزايد تأثر الأجزاء الوسطى من المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية أقل حرارة قادمة من القارة الأوروبية عبر منطقة بلاد الشام، تترافق بأجواء لطيفة ومُنعشة نهاراً، تميل للبرودة في ساعات الليل.
ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم؛ لتصبح العظمى في حدود 22 درجة مئوية، لتكون بذلك أقل درجة حرارة عُظمى مسجّلة في العاصمة منذ 240 يوماً، أي مُنذ مطلع شهر أبريل الماضي، في حين يُتوقع أن تنخفض ليلاً إلى نحو 15 درجة مئوية.
هذا التغير والانخفاض التدريجي على درجات ناتجٌ عن بدء تدفق كُتل هوائية أقل حرارة نحو المنطقة، بالتزامن مع اقترابنا أكثر وبشكلٍ يومي من فصل الشتاء، الذي يبدأ فلكياً هذا العام بتاريخ 22 ديسمبر المقبل، وهو اليوم الذي تتعامد فيه أشعة الشمس على مدار الجدي، مُعلنة رسمياً دخول فصل الشتاء.