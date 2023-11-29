الحرارة في الرياض تنخفض لمستويات تُعد الأقل مُنذ 240 يوماً

هذا التغير والانخفاض التدريجي على درجات ناتجٌ عن بدء تدفق كُتل هوائية أقل حرارة نحو المنطقة، بالتزامن مع اقترابنا أكثر وبشكلٍ يومي من فصل الشتاء، الذي يبدأ فلكياً هذا العام بتاريخ 22 ديسمبر المقبل، وهو اليوم الذي تتعامد فيه أشعة الشمس على مدار الجدي، مُعلنة رسمياً دخول فصل الشتاء.