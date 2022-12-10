متحدث الصحة: تجنبوا الشائعات والإنفلونزا قد تودي بالحياة واللقاح السبيل الآمن

وأضاف، خلال هذه الأيام نشاط الإنفلونزا الموسمية أقوى من العامين الماضيين، وتم رصد ارتفاع عدد زيارة الطوارئ وازدياد الحالات المنومة بالعنايات المركزة، مناشداً الجميع التمسك بالسلوكيات الصحية الوقائية كتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان ، والالتزام بلبس الكمامة والتي تعد من أهم طرق الوقاية من المرض.