المملكة توقّع ثاني مراحل مشروع "تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص"

وقّعت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، هلا بن مزيد التويجري؛ مع المنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في مجال حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، لتوحيد الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم، من خلال نهج حكومي ومجتمعي شامل.