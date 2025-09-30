قلبان يلتقيان من جديد… معجزة طفل خديج تختم رحلة الصبر بالأحضان في مدينة الملك سلمان الطبية

في باكستان، كانت سنام تحتفل بكل تقدم صغير وكأنه عيد، واثقة أن الرعاية التي يتلقاها ابنها هي بذور خير ستثمر قريبًا طفلًا معافى. وجاء اليوم المنتظر، حين تلقت الاتصال الحاسم: "ولدك جاهز للعودة إلى حضنك يا سيدة نور، لقد أصبح مستعدًا لرحلة الحياة." لم تتردد لحظة، حجزت تذكرتها وعادت إلى حيث تركت جزءًا من قلبها.