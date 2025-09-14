تعليم الطائف يفتح باب تسجيل طلاب الانتساب للعام 1447هـ

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات الراغبين في مواصلة دراستهم بنظام الانتساب للعام الدراسي 1447هـ.
وبيّن المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن إجراءات القبول تتم عبر المدارس مباشرة، حيث يُقبل الطلاب ممن تجاوزوا الحد الأعلى لسن الانتظام، وذلك حسب المدرسة الأقرب لمقر عملهم لمن لديهم عمل، أو الأقرب لمقر سكنهم لمن لا يعمل.
وأضاف الغامدي أن من متطلبات التسجيل إحضار خطاب موافقة رسمي يتيح للطالب مواصلة دراسته بنظام الانتساب، متمنيًا لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح.