تعليم الطائف يفتح باب تسجيل طلاب الانتساب للعام 1447هـ

وبيّن المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن إجراءات القبول تتم عبر المدارس مباشرة، حيث يُقبل الطلاب ممن تجاوزوا الحد الأعلى لسن الانتظام، وذلك حسب المدرسة الأقرب لمقر عملهم لمن لديهم عمل، أو الأقرب لمقر سكنهم لمن لا يعمل.