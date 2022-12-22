خلال مؤتمر "خير أمة".. "آل الشيخ" يحذّر من محاولات استغلال الدين لمصالح حزبية أو شخصية

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن أَهل الإسلام أهل خيرية فيما يعتقدون ويعملون، وأعظم الخيرية هو تحقيق التوحيد لله تعالى وعبادته على الوجه الذي يرضيه سبحانه، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع نصوص الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، مشددًا على أن هذه الخيرية هي الوسطية التي أكرمنا الله بها في قوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}.