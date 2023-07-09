926 مليون ريال.. "صندوق التنمية الزراعية" يوقّع عقوداً تمويلية لاستيرادات زراعية

للمساهمة في تمويل استيراد عديدٍ من المنتجات الزراعية المستهدفة لتعزيز الأمن الغذائي، وقع صندوق التنمية الزراعية عدداً من العقود التمويلية مع عددٍ من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 926 مليون ريال.
والمنتجات الزراعية المستهدفة من التمويل هي (الذرة الصفراء، وفول الصويا، والشعير)، ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.
وشملت العقود التمويلية عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشاريع الألبان، إضافةً لبعض المشاريع الأخرى، مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشاريع الدجاج اللاحم والبياض.
ويأتي توقيع هذه العقود ضمن برامج وجهود الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقصٍ قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضماناً لاستقرار سلاسل الإمداد الغذائية.