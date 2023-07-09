926 مليون ريال.. "صندوق التنمية الزراعية" يوقّع عقوداً تمويلية لاستيرادات زراعية

للمساهمة في تمويل استيراد عديدٍ من المنتجات الزراعية المستهدفة لتعزيز الأمن الغذائي، وقع صندوق التنمية الزراعية عدداً من العقود التمويلية مع عددٍ من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 926 مليون ريال.