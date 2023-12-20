"محمية الإمام عبدالعزيز الملكية" تُطلق "56" كائنًا مهدّدًا بالانقراض لاستعادة التوازن البيئي

من جانبه رحّب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، بهذا المشروع الحيوي الذي نفذته محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع المركز، في ظلّ حرص الطرفين على التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في استدامة الحياة الفطرية والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي فيها، مؤكّدًا أن برامج الإطلاق التي يعمل عليها المركز تهدف إلى إكثار وإعادة الأنواع المحلية المهدّدة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعية؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، وتجسيدًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في زيادة عدد المناطق المحمية لتشكل "٣٠٪" من مساحة المملكة، وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض لإثراء التنوع الأحيائي وإعادة تأهيل النظم البيئية.