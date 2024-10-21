بناء على ما رفعه أمير عسير.. "الداخلية" توافق على تغيير اسم مركز "تضراع" إلى "المروءة"

وتبين التفاصيل أنه بناءً على ما رفعه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، إلى مقام وزارة الداخلية، بطلب تغيير مسمى مركز "تضراع" التابع لديوان إمارة المنطقة إلى مركز "المروءة" الواقع جنوب غرب مدينة أبها، مع مبررات التعديل، فقد وافقت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية على اعتماد مسمى مركز "المروءة"، ضمن عدد من اعتمادات تعديل المسميات في اجتماع اللجنة الـ11 الذي عُقد يوم الخميس الماضي، الموافق 14 / 4 / 1446 هـ، في مقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.