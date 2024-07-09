شاهد من سوق السمك بجدة.. روائح كريهة وأوساخ متراكمة ورقابة غائبة

وحمّل المتسوقون المستثمر وأجهزة الرقابة مسؤولية عدم توفير العمالة والوقوف ميدانيًا على ما يحدث، مما أسموه بكوارث بيئية داخل السوق، مشيرين إلى أن وضع السوق مزرٍ ويحتاج إلى تحرك سريع.