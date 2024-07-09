شاهد من سوق السمك بجدة.. روائح كريهة وأوساخ متراكمة ورقابة غائبة

كشفت جولة لـ"سبق"، بسوق السمك المركزي في جدة، اليوم الثلاثاء، تدني مستوى النظافة وظهور روائح كريهة أدت لعزوف كثير من المتسوقين.
ويأتي ذلك في ظل عدم وجود عمالة كافية تساهم في احتواء مشكلة الروائح والقضاء على الأوساخ المتراكمة، وعدم وجود رقابة على السوق من الجهات المختصة.
وأكد متسوقون لـ"سبق"، أنهم يواجهون روائح كريهة تنبعث من داخل السوق لعدم وجود عمالة، ما أدى إلى ظهور روائح في الأسماك ونفوق معظمها.
وطالبوا الجهات المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بإيجاد ضوابط وآليات توفر النظافة وتوجد الرقابة؛ لتحمي المتسوقين من الروائح التي قد تنقلب إلى سامة.
وحمّل المتسوقون المستثمر وأجهزة الرقابة مسؤولية عدم توفير العمالة والوقوف ميدانيًا على ما يحدث، مما أسموه بكوارث بيئية داخل السوق، مشيرين إلى أن وضع السوق مزرٍ ويحتاج إلى تحرك سريع.