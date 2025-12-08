NHC توقع اتفاقيات تطوير عقاري في وجهة الغروب بالمدينة المنورة

وتقع وجهة الغروب في المدينة المنورة على مساحة أكثر من 3,8 ملايين م2، حيث تضم أكثر من

8 آلاف وحدة سكنية ضمن بيئة جاذبة بتكامل الخدمات والمرافق، وتصميم الحدائق والمسارات المتصلة التي تسهل التنقل داخل الوجهة، حيث يمكن الوصول إلى مراكز الخدمات خلال 5 - 10 دقائق سيرًا على الأقدام من أي موقع في الوجهة، كما تتميز بموقع إستراتيجي متصل بالطرق الرئيسة في المدينة المنورة ليسهل الوصول منها إلى المسجد النبوي الشريف.