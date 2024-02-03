وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بالكويت

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالـف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تسـتضيفه الرياض اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بدولة الكويت الشقيقة.