أكثر من 12 مليون عملية نفذتها "أبشر" خلال النصف الأول من 2023م

وأصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نحو 5 آلاف سجل أسرة، و21.6 ألف تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، و15.8 ألف عملية تحقق من صلاحية الهوية، مع استفادة 82 ألفًا من خدمة بياناتي المطورة، وتنفيذ أكثر من 4.6 آلاف تعريف بأفراد الأسرة، مع إصدار أكثر من 4.6 آلاف بطاقة هوية وطنية بدل تالف، إضافة إلى 16.5 ألف إصدار هوية وطنية بدل فاقد.