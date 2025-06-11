بدر نادر لن يتكرر قبل 2043.. "قمر الفراولة" يزيّن سماء الحدود الشمالية

وأوضح مختصون في الفلك أن هذه الظاهرة ترتبط بما يُعرف بأقصى انحدار جنوبي لمدار القمر، وهو جزء من "الدورة الميتونية" التي تدور على مدار 19 عامًا تقريبًا. ويكتسب القمر في هذه الحالة لونًا ذهبيًا يميل إلى الوردي عند الشروق، بسبب تأثير طبقات الغلاف الجوي، ما يُضفي عليه طابعًا بصريًا فريدًا، ويمنحه الاسم الشائع في بعض الثقافات الغربية بـ"قمر الفراولة"، نظرًا لتزامنه مع نهاية الربيع.