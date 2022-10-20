"stc وHuawei" تنجزان أول شبكة ألياف ضوئية عالمية لـ 1.2 تيرا/ قناة تجريبية في شبكة DWDM

وقال المهندس بدر اللهيب، نائب رئيس البنية التحتية لمجموعة stc "إن stc من الرواد في المنطقة في مجال ابتكار النقل الضوئي للبيانات، وقد أولت اهتماماً كبيراً لتقنيات النقل ذات السعة الكبيرة". وأضاف اللهيب: "تعمل تقنية النقل عالي السرعة 1.2T من Huawei على زيادة سعة الألياف المفردة بمقدار 4 مرات وتُحسن كفاءة الحامل للشبكات الضوئية بشكل كبير. وفي المستقبل، ستواصل مجموعة stc التعاون مع Huawei واستكشاف تقنيات مبتكرة أكثر في مجال النقل الضوئي للبيانات فائق السرعة، وتسريع تطبيق التقنيات الجديدة، وإنشاء شبكات ضوئية أكثر كفاءة، وتوفير خدمات اتصال عالية الجودة للتعامل مع النمو الهائل لحركة الاتصال."