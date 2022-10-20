"stc وHuawei" تنجزان أول شبكة ألياف ضوئية عالمية لـ 1.2 تيرا/ قناة تجريبية في شبكة DWDM

أعلنت مجموعة stc، المُمكِّن الرقمي الرائد في المنطقة وبالتعاون مع هواوي Huawei، عن إكمال أول تجربة عالمية 1.2T / قناة في شبكتها البصرية DWDM بنجاح، وهي تقنية الألياف الضوئية المركزة لتقسيم الأطوال الموجية، والتي يتم استخدامها لزيادة عرض النطاق الترددي لشبكات الألياف الموجودة حالياً. ويعكس استكمال المشروع ريادة مجموعة stc في مجال نقل البيانات فائق السرعة والتحقق من قدرة عملية الإرسال عبر قناة 1.2T / على شبكة stc الحية.
تستخدم الطبقة الضوئية تقنية Super C (120 قناة في زوج واحد من الألياف)، ويُمكن أن تصل السعة القصوى للألياف الفردية إلى 48 تيرابايت، مما يوفر ضمان عرض النطاق الترددي للخدمات والتطبيقات الجديدة في المملكة، مثل خدمات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والرعاية الصحية الذكية والتعليم الذكي، كما تُسرع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
وقال المهندس بدر اللهيب، نائب رئيس البنية التحتية لمجموعة stc "إن stc من الرواد في المنطقة في مجال ابتكار النقل الضوئي للبيانات، وقد أولت اهتماماً كبيراً لتقنيات النقل ذات السعة الكبيرة". وأضاف اللهيب: "تعمل تقنية النقل عالي السرعة 1.2T من Huawei على زيادة سعة الألياف المفردة بمقدار 4 مرات وتُحسن كفاءة الحامل للشبكات الضوئية بشكل كبير. وفي المستقبل، ستواصل مجموعة stc التعاون مع Huawei واستكشاف تقنيات مبتكرة أكثر في مجال النقل الضوئي للبيانات فائق السرعة، وتسريع تطبيق التقنيات الجديدة، وإنشاء شبكات ضوئية أكثر كفاءة، وتوفير خدمات اتصال عالية الجودة للتعامل مع النمو الهائل لحركة الاتصال."
وتساهم رؤية مجموعة stc وريادتها في السوق الرقمية في نجاح رؤية المملكة 2030 للرقمنة والأتمتة، بصفتها الشركة الرائدة في السوق السعودي. ولقد التزمت المجموعة منذ وقت طويل بتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز مزاياها التقنية وقدرات الشبكة، مما يوفر تجربة مستخدم متميزة.