"هجيني" وحلقات علم وأسواق تخص النساء.. "الدرعية" عاصمة السعودية الأولى.. آثار شاهدة

ومن نماذج دعم واهتمام الدولة بالجانب التعليمي في تلك الحقبة، حي البجيري؛ رغم أنه لم يكن حيًّا بتلك الضخامة إلا أنه ضم 30 مدرسة، ويُعَد ذلك عددًا هائلًا في تلك الفترة، كما ضم مبنى تعليميًّا، يستوعب 200 من طلبة العلم، يشمل إسكانهم ومأكلهم ومشربهم.. إلخ، إضافة إلى حلقات العلم التي كانت تعقد في المساجد، ووجود العلماء؛ مما جعلها مقصدًا لطالبي العلم من داخل وخارج الجزيرة العربية، وكان ذلك أشبه بالجامعات في العصر الحديث.