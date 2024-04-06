الطائف.. تجهيز أكثر من 210 حدائق لاستقبال الزوّار في عيد الفطر

وأسهمت هذه الجهود في استغلال هذه الحدائق بالشكل الأمثل وتحويلها إلى متنفسات يقصدها الأهالي والزوّار، كما قامت الأمانة خلال الفترة الماضية بزراعة الآلاف من شتلات الزهور والحوليات والمتسلقات بشوارع وميادين الطائف، إضافة إلى مداخل ومخارج المدينة والأرصفة الوسطية والحدائق والاستراحات الجانبية، وقد شهد المشتل الرئيس للأمانة نمواً ملحوظاً في إنتاجه من الزهور والورد والحوليات والمتسلقات نتيجة الجهود المبذولة للاكتفاء الذاتي من الإنتاج بالاستعانة بالتقنيات الزراعية الحديثة في أعمال الإكثار الجارية للشتلات الزراعية.