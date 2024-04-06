الطائف.. تجهيز أكثر من 210 حدائق لاستقبال الزوّار في عيد الفطر

أنهت أمانة الطائف تهيئة 210 حدائق ومتنزهات عامة لاستقبال الزوّار في أيام عيد الفطر للعام الحالي، وشملت الحدائق والمتنزهات الكبرى وحدائق الأحياء كافة، حيث قامت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بدعم خدماتها في جميع المتنفسات العامة؛ أعمال صيانة لمرافق ومنشآت الحدائق والمتنزهات، وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارّة، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة والمضامير الرياضية للمشي والساحات البلدية وشبكات الري وشبكات فوانيس الإضاءة والجلسات العائلية والمظلات ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، لضمان استمرار أدائها الأمثل في ظل كثافة الإقبال من الأهالي والزوّار في أيام العيد.
وواكبت "الأمانة" زيادة مساحة المسطحات الخضراء بتعزيزها بالخدمات والمرافق، وشمل ذلك الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، وسيّرت فرقاً لدعم المتنزهات البرية في جنوب وشمال الطائف والمواقع السياحية في الشفا والهدا.
كما وفّرت الخدمات من حاويات للنفايات وفرق للنظافة للتسهيل على الزوّار خلال الإجازة ومواكبة الإقبال المتوقع من الأهالي والزوّار من خارج المدينة، علاوة على مواصلة أعمال المعالجة الفورية للتشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المواقع كافة بما يحقّق أهداف برنامج جودة الحياة.
وسجّلت حدائق الأحياء التي أهّلتها "الأمانة" خلال الفترة الماضية نمواً لافتاً في نسب الإقبال بعد أن أخضعتها الأمانة إلى برنامج تأهيلي شامل ضمن خطة مرحلية لإعادة التهيئة والتجهيز لجميع حدائق الأحياء بالمحافظة.
وشملت عملية التأهيل تزويد هذه الحدائق بالمرافق والخدمات المختلفة، وزراعتها بالنجيلة الطبيعية وأنواع من الزهور والحوليات والمتسلقات، وتركيب مجاميع من ألعاب الأطفال، والجلسات العائلية الحديثة، وإقامة مشايات داخلية، وتسوير بعض الحدائق والاستراحات الجانبية حفاظاً على أرواح فلذات الأكباد، إضافة إلى توفير وسائل السلامة اللازمة في مواقع الألعاب الترفيهية، وإنشاء دورات مياه عامة، ومواقف للسيارات.
وأسهمت هذه الجهود في استغلال هذه الحدائق بالشكل الأمثل وتحويلها إلى متنفسات يقصدها الأهالي والزوّار، كما قامت الأمانة خلال الفترة الماضية بزراعة الآلاف من شتلات الزهور والحوليات والمتسلقات بشوارع وميادين الطائف، إضافة إلى مداخل ومخارج المدينة والأرصفة الوسطية والحدائق والاستراحات الجانبية، وقد شهد المشتل الرئيس للأمانة نمواً ملحوظاً في إنتاجه من الزهور والورد والحوليات والمتسلقات نتيجة الجهود المبذولة للاكتفاء الذاتي من الإنتاج بالاستعانة بالتقنيات الزراعية الحديثة في أعمال الإكثار الجارية للشتلات الزراعية.
بدورها، قامت وكالة الاستثمار في الأمانة، بالتنسيق مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء المحافظة؛ لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتسهيل على الزوّار، بعمل كل ما من شأنه راحتهم، وتقديم ما يعكس اهتمام الأمانة بتعزيز السياحة الترفيهية.