تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، طرح خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الـ49 الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مبادرة المملكة في استضافة "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"؛ مما يؤكد حرص المملكة ودورها الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مجالات التنمية كافة، ولدورها المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، ولجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء.