بالفيديو.. مؤسس "مُدَّكِر" لسبق: 24 مليون وجه قرآني ومعلم افتراضي بالذكاء الاصطناعي قريبًا

في خطوة لافتة، كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "مُدَّكِر"، حمد بن صالح التويجري، أن المنصة نجحت في تعليم أكثر من 24 مليون وجه قرآني؛ ما يعادل أكثر من 11 مليار حرف، مستفيدةً من أكثر من 3000 معلم ومعلمة مؤهّلين، ومن حضور عالمي تجاوز مليونًا ونصف مستفيد في 150 دولة حول العالم.