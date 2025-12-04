بالفيديو.. مؤسس "مُدَّكِر" لسبق: 24 مليون وجه قرآني ومعلم افتراضي بالذكاء الاصطناعي قريبًا

في خطوة لافتة، كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "مُدَّكِر"، حمد بن صالح التويجري، أن المنصة نجحت في تعليم أكثر من 24 مليون وجه قرآني؛ ما يعادل أكثر من 11 مليار حرف، مستفيدةً من أكثر من 3000 معلم ومعلمة مؤهّلين، ومن حضور عالمي تجاوز مليونًا ونصف مستفيد في 150 دولة حول العالم.
وقال التويجري لـ"سبق" بعد فوز التطبيق بالمركز الأول في جائزة الملك خالد لشركاء التنمية 2025: "هذا التميز من فضل الله، ونحن اليوم شركاء لجهات عديدة في خدمة ضيوف الرحمن، والأيتام، والجهات المعنية بتعليم القرآن الكريم، بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع".
وأضاف أن "مُدَّكِر" يقدّم خدمة تعليم القرآن الكريم على مدار 24 ساعة عبر أمهر المعلمين من مختلف الجنسيات، وبست لغات تشمل: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردية، والإندونيسية، مع التوسع قريبًا في لغات إضافية.
• معلّم افتراضي بالذكاء الاصطناعي
وأوضح التويجري أن المنصة بدأت بالفعل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "أطلقنا أدوات تساعد المعلّم على اكتشاف الأخطاء وتحسين التجويد، ونعمل الآن على إطلاق معلّم افتراضي يعتمد على نموذج خاص، لتلبية احتياجات الدول التي تعاني من نقص المعلمين".
• توسع دولي.. واهتمام بضيوف الرحمن
وبيّن أن التطبيق يتوسع في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، خصوصًا في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، إضافة إلى روسيا ودول أخرى. كما أعلن أن أكثر من 33 ألف حاج ماليزي سيحصلون هذا العام على تجربة تعليمية خاصة عبر "مُدَّكِر"، إضافة إلى العمل على الربط مع منصة "نسك" لخدمة الحجاج والمعتمرين.
• نموذج استدامة
وأشار التويجري إلى أن التطبيق يعمل وفق نموذج مالي "رمزي" يضمن استدامة الخدمة، ويذهب جزء منه للمعلمين وتحسين البنية التقنية.
• جوائز وإنجازات
وأكد حصول التطبيق على عدة جوائز خلال الفترة الماضية، من أبرزها:
أفضل مشروع في مجلس التعاون الخليجي في تقنيات التعليم.
جائزة ابتكر من منشآت.