شاهد.. جامع الراجحي بالرياض يكتظ بأكبر تجمع لمنسوبي المساجد في ندوة اليوم الوطني

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض ندوة لمنسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمراقبين والمراقبات بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بمناسبة اليوم الوطني بعنوان (منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمر وفي الوسطية والاعتدال ووقفات مع تاريخ الدولة السعودية حرسها الله)، وذلك يوم أمس بجامع الراجحي بحي الجزيرة بالرياض، ضمن برامج الاحتفاء بالذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة.
وتضمنت الندوة التي شهدت حضوراً لافتاً من منسوبي المساجد بالعاصمة الحديث عن منهج أهل السنة والجماعة وأهمية اتباع الوسطية في الدين والتحذير من الفرق الضالة الداعية إلى الفرقة والشذوذ عن الجماعة.
من ناحيته، أكد مساعد المدير العام الشيخ محمد البرية، أن الندوة عقدت تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة هذا الحدث المهم والذي يعد من النعم التي أنعم الله بها على أهل هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من هذه الندوة هو التذكير بالنعم وترسيخ مبدأ الانتماء وبيان فضل ولاة الأمر بعد الله في حفظ الدين وحماية الوطن وأمنه واستقراره.
ونوه "البرية" إلى أن إقامة الندوة يأتي بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد أهمية إقامة مثل هذه الندوات وتوعية كافة منسوبي المساجد بواجبهم تجاه الوطن وولاة الأمر، مختتماً حديثه بسؤال الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.