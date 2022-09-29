شاهد.. جامع الراجحي بالرياض يكتظ بأكبر تجمع لمنسوبي المساجد في ندوة اليوم الوطني

من ناحيته، أكد مساعد المدير العام الشيخ محمد البرية، أن الندوة عقدت تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة هذا الحدث المهم والذي يعد من النعم التي أنعم الله بها على أهل هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من هذه الندوة هو التذكير بالنعم وترسيخ مبدأ الانتماء وبيان فضل ولاة الأمر بعد الله في حفظ الدين وحماية الوطن وأمنه واستقراره.