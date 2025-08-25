"برغرايززر" تستحوذ على حصة أغلبية في "شڤل" لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية بالسعودية

تملك شڤل حالياً 7 فروع قائمة و6 أخرى تحت الإنشاء، ما يعكس زخماً في النمو والتوسع الجغرافي، كما تمتاز بنمو متضاعف في السنوات الأخيرة، مدعوماً بتعدد قنوات البيع، والتي تشمل شراكات مع أكثر من 270 مقهى في المنطقة وتوفير منتجاتها عبر أكثر من 35 متجراً إلكترونياً متخصصاً في القهوة وأدواتها، مع قاعدة عملاء في المملكة والخليج يتجاوز عددهم 21 ألفاً، ما يعكس ثقة السوق بجودة منتجاتها وتنوعها.