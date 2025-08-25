"برغرايززر" تستحوذ على حصة أغلبية في "شڤل" لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية بالسعودية

أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، إحدى أبرز العلامات الوطنية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالمملكة، استحواذها على حصة أغلبية في قهوة ومحمصة شڤل، العلامة السعودية المتخصصة في القهوة عالية الجودة والعضو في الجمعية العالمية للقهوة المختصة، في صفقة تعزز التكامل بين العلامات التجارية الوطنية في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات السعودية.
وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية برغرايززر للنمو المتوازن، ودعما لتنويع مصادر النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، وسعياً للدمج بين تجربة الطعام الممتازة التي تشتهر بها الشركة، وثقافة القهوة الفريدة التي تمثلها شڤل، ما يُثري تجربة العملاء ويُوفر خيارات أكثر تنوعاً وتميزاً.
وفي تعليق له على الصفقة، قال محمد الرويغ رئيس مجلس إدارة برغرايززر "تجسد هذه الخطوة رؤيتنا لصناعة مستقبلٍ متنوعٍ لبرغرايززر يُلبي تطلعات العملاء ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ونحن ملتزمون بالحفاظ على إرث شڤل واستثمار خبراتنا التشغيلية والتوسعية لتحقيق نمو مُستدام، وتعزيز ثقافة الضيافة السعودية محلياً وعالمياً."
ومن جانبه، قال محمد القعود الرئيس التنفيذي لشركة برغرايززر "تنطوي الصفقة على قيمة استثمارية استراتيجية، حيث تخطط برغرايززر لتسريع عملية توسع شڤل بالإضافة إلى زيادة قنوات توزيع مشروباتها، عبر فروع برغرايززر التي تتجاوز حالياً 113 فرعاً، مع تعزيز البيع الرقمي عبر التطبيقات وخدمات الضيافة، ما يسهم في تحسين الأداء المالي وتوفير فرص نمو جديدة."
تملك شڤل حالياً 7 فروع قائمة و6 أخرى تحت الإنشاء، ما يعكس زخماً في النمو والتوسع الجغرافي، كما تمتاز بنمو متضاعف في السنوات الأخيرة، مدعوماً بتعدد قنوات البيع، والتي تشمل شراكات مع أكثر من 270 مقهى في المنطقة وتوفير منتجاتها عبر أكثر من 35 متجراً إلكترونياً متخصصاً في القهوة وأدواتها، مع قاعدة عملاء في المملكة والخليج يتجاوز عددهم 21 ألفاً، ما يعكس ثقة السوق بجودة منتجاتها وتنوعها.
ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية والانتشار الجغرافي والخبرات التشغيلية لمجموعة برغرايززر، سيعزز الاستحواذ فرص توسع شڤل التي ستواصل العمل تحت هويتها المستقلة ضمن مجموعة برغرايززر، كما سيتم تغطية مختلف فترات اليوم، من وجبات الغداء والعشاء (برغرايززر) إلى فترات الإفطار والصباح (شڤل)، بما يحقق تكاملاً فريداً في تجربة المستهلك.
وقال مطلق الشلاحي، الرئيس التنفيذي في شڤل: "تجمع بين الشركتين مجموعة من القيم المشتركة، أبرزها الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة، وتوفير تجربة عملاء استثنائية، إلى جانب الروح الوطنية والشغف بالتميز في قطاع الأغذية والمشروبات. وستشكل هذه القيم أساساً راسخاً يقود المرحلة المقبلة من النجاح والنمو المشترك."
ويتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تعزيز نمو قطاع خدمات الأغذية و المشروبات ما يسهم بفاعلية في توفير الوظائف، كما سيدعم المواهب السعودية الشابة عبر إشراكهم في تشغيل وإدارة المشاريع، وتطوير مهاراتهم في القيادة والابتكار ضمن قطاع حيوي يشهد نمواً مستداماً.
ويُعد هذا الاستحواذ بداية فصل جديد في مسيرة برغرايززر، التي تحولت من فرع واحد إلى شبكة يُتوقع أن تضم أكثر من 200 فرع بحلول عام 2030، ويُرسخ مكانتها كرائد في سوق الأغذية والمشروبات السعودي من خلال الجمع بين قوة العلامة، والتميز التشغيلي، والابتكار في المنتج.