هاتف HUAWEI Mate50 Pro الذكي يجمع بين التصميم الأنيق والمزايا الاستثنائية

يُعدّ تحطّم شاشة الهاتف الذكي من أسوء التجارب التي قد يختبرها المرء، حيث بات هذا الجهاز من ضروريات الحياة التي ترافق صاحبها في كل مكان، ما يزيد من احتمالية تعرّضها للكسر. وهنا تأتي أهمية الحصول على هاتف مزود بشاشة متينة. وتقدم هواوي أولى الحلول الرائدة في القطاع من خلال تزويد طراز Mate50 Pro بشاشة مصنوعة من هيكل مطلي بزجاج كونلون فائق المتانة، والذي تم اعتماده رسمياً من شركة إس جي إس السويسرية كهيكل مقاوم للسقوط من فئة الخمس نجوم، حيث تضمن جزيئات الكريستال فائقة الصغر (من درجة 10-كوادريليون) في هذا الزجاج أقصى درجات الحماية من السقوط حتى 10 أضعاف. ويحظى الجهاز بتصنيف IP68 لمقاومة الماء تحت عمق يصل إلى 6 أمتار، ما يتيح سهولة الاستخدام في البيئات الرطبة والمليئة بالغبار.