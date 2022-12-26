هاتف HUAWEI Mate50 Pro الذكي يجمع بين التصميم الأنيق والمزايا الاستثنائية

طوّرت هواوي هاتفها المميز من طراز HUAWEI Mate50 Pro، والذي يُعدّ أحدث إصدارات العلامة من سلسلة HUAWEI Mate، لتقدم تحفة إبداعية تحمل جميع المزايا التي يحلم بها عشاق التكنولوجيا، من جمال التصميم وتميّز نظام الكاميرا المترافق مع جودة الأداء إلى شمولية التجربة التي يحظى بها العملاء وسهولة الاستخدام.
وجاء تقديم هذا الابتكار كنموذج مثالي عن الهواتف الذكية الرائدة تكنولوجياً، حيث تم تزويده بأفضل كاميرا تعمل بتقنية XMAGE مع فتحة عدسة فائقة الاتساع، إضافة إلى تفرّده بتصميم Space Ring عالي التناسق وأداء يعكس مفهوم الجهاز الفائق بفضل واجهة المستخدم EMUI 13.
يتألّق هاتف HUAWEI Mate50 Pro بتصميم مفعم بالأناقة، حيث يظهر في الغطاء الخلفي الشكل الحلقي المتناسق (Space Ring) والذي يُعدّ من التفاصيل الأيقونية لسلسلة HUAWEI Mate، كما يزهو الهاتف بزخرفة Clous de Paris المميزة بنقوش هرمية الشكل والمتجذّرة في التراث الفرنسي، لتعكس أرقى درجات الأناقة والجرأة وجمال التصاميم الكلاسيكية. وجاء المزج بين تصميم Space Ring والتفاصيل فائقة التناسق ليمنح الجهاز مظهراً لافتاً في مختلف ظروف الإضاءة.
ترتقي هذه الكاميرا بتجربة التصوير الفوتوجرافي والفيديو إلى آفاق جديدة، حيث نجحت الشركة في تطوير حلول شاملة للتصوير بالهواتف المحمولة من خلال اعتمادها على أربع مزايا تقنية تشمل النظام البصري والهيكل الميكانيكي وتكنولوجيا التصوير ومعالجة الصور. وجاء هذا الإنجاز بعد عمليات تجريب تواصلت على مرّ السنين، قامت خلالها هواوي بابتكار العديد من العينات ومزجت إمكانات البحث والتطوير العالمية، إلى أن أطلقت علامتها التجارية المتخصصة في تكنولوجيا التصوير باسم XMAGE، لتقدّم مساراً جديداً في عالم التصوير باستخدام الهواتف المحمولة.
ويُعد هاتف HUAWEI Mate50 Pro أول جهاز ذكي من هواوي يحمل كاميرا متطورة بفتحة عدسة فائقة الاتساع وقابلة للتعديل وفق 10 مستويات، كما تتضمّن المزايا الأساسية للنظام البصري والهيكل الميكانيكي وتكنولوجيا التصوير ومعالجة الصور. ففي الوضع التلقائي، يتم ضبط فتحة العدسة الذكية لتتناسب مع مساحة المشهد وسيناريو التصوير المحدد. بينما يتيح الوضع الاحترافي إمكانية ضبط التأثيرات الضبابية وعمق الصورة بشكل يدوي.
وتأتي فتحة العدسة فائقة الاتساع مدعومةً بالإمكانات الحاسوبية الخاصة بالتقاط صور البورتريه لتطبيق مؤثرات بوكيه البصرية في الخلفية، والذي يتيح التركيز على الجسم أمام الكاميرا من خلال إضفاء اللمسة الضبابية على الخلفية، مع تأثيرات إخفاء عيوب البشرة وإظهار اللون الطبيعي لها ومعالجة نقاط الإضاءة في العينين. كما يلتقط الهاتف مشاهد ليلية دقيقة ومفصلة ويقوم بمعايرة سطوع الصورة والمقارنة بين المساحات اللونية الباردة والدافئة وموازنة المناطق الفاتحة والمظلمة بطريقة مثالية، بفضل حساسية الضوء المذهلة للكاميرا الأساسية وخوارزمية XD Fusion Pro. بينما يضمن وضع التصوير الليلي الفائق التقاط الصور في بيئات الإضاءة الخافتة، من خلال تقنية إبراز المناطق الساطعة والمظلمة وموازنة المساحات الباردة والدافئة. ويمكن معاينة الصور التي تتعاقب على شاشة العرض وتفصل بينها مؤثرات انتقال سلسلة، مما يعزّز من تجربة التصوير الليلي. في حين تدعم كاميرا التقريب البصري بتصميم المنظار الأفقي نطاق تقريب حتى 200 مرة، لتنقل المسافة البعيدة إلى عين المصوّر بوضوح.
تقوم كاميرا التقريب بزاوية التصوير الواسعة بالتقاط أدق التفاصيل؛ ما يتيح تصوير أجسام صغيرة للغاية، وحتى قطرات الندى، بوضوح فائق. كما يدعم هاتف HUAWEI Mate50 Pro وضع التصوير فائق الدقة، ما يتيح تصوير مقاطع الفيديو والصور المتداخلة مع التقريب لالتقاط مشاهد الأجسام الصغيرة أثناء الحركة.
يُعدّ تحطّم شاشة الهاتف الذكي من أسوء التجارب التي قد يختبرها المرء، حيث بات هذا الجهاز من ضروريات الحياة التي ترافق صاحبها في كل مكان، ما يزيد من احتمالية تعرّضها للكسر. وهنا تأتي أهمية الحصول على هاتف مزود بشاشة متينة. وتقدم هواوي أولى الحلول الرائدة في القطاع من خلال تزويد طراز Mate50 Pro بشاشة مصنوعة من هيكل مطلي بزجاج كونلون فائق المتانة، والذي تم اعتماده رسمياً من شركة إس جي إس السويسرية كهيكل مقاوم للسقوط من فئة الخمس نجوم، حيث تضمن جزيئات الكريستال فائقة الصغر (من درجة 10-كوادريليون) في هذا الزجاج أقصى درجات الحماية من السقوط حتى 10 أضعاف. ويحظى الجهاز بتصنيف IP68 لمقاومة الماء تحت عمق يصل إلى 6 أمتار، ما يتيح سهولة الاستخدام في البيئات الرطبة والمليئة بالغبار.
ومن جهة أخرى، توفّر شاشة الهاتف تجربة مشاهدة فائقة الوضوح، بفضل خاصية النطاق اللوني الواسع P3، مع قدرة معايرة تضمن للمستخدم الاستمتاع بمشاهد واقعية عالية الدقة. وتم تزويد الجهاز بشاشة عرض كاملة FullView Display بحجم 6.74 إنش من هواوي، مع دقة عرض تبلغ 2616 x 1212 بكسل، إضافة إلى معدل تحديث بسرعة 120 هرتز وتقنية خفض الإضاءة في نظام تعديل عرض النبضات بسرعة 1440 هرتز، والتي تساهم في خفض وميض الشاشة لإراحة العين، ما يضمن للمستخدم تجربة مشاهدة غامرة سواء عند استعراض الصور أو مشاهدة مقاطع الفيديو.
ويأتي الهاتف مع بطارية رفيعة بسعة 4700 ميلي أمبير ساعي، وشاحن سلكي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 66 واط، إضافة إلى شاحن لاسلكي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 50 واط، ليحقق التوازن بين عمر البطارية وميزة الشحن السريع وسهولة الحمل. بينما يتم تفعيل وضع الطوارئ للبطارية المنخفضة عند ينخفض مستوى الشحن إلى 1%، حيث تمكن ميزة الدعم الذكي SuperEnergy الهاتف من العمل حتى 3 ساعات في وضع الاستعداد، أو إجراء مكالمات لمدة 12 دقيقة.
وبدورها تعمل ميزة التخزين الفائق SuperStorage على إزالة الملفات المكررة بدقة متناهية وتحييد التطبيقات الأقل استخداماً في الجهاز، كما تساعد على تحرير مساحة تصل إلى 20 جيجابايت (على الهواتف المزودة بذاكرة قراءة بحجم 256 جيجابايت)، ما يوفّر مساحةً أكبر لتخزين المزيد من الصور ومقاطع الفيديو.
يعد هاتف HUAWEI Mate50 Pro أول هاتف ذكي من هواوي يعمل على واجهة مستخدم EMUI 13، والتي تُبسط التفاعلات اليومية من خلال التنقلات السهلة بلمسة واحدة. يقدم EMUI 13 ميزة SuperHub، وهي قدرة مبتكرة على نقل الملفات مع هاتف HUAWEI Mate50 Pro. يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط مع الاستمرار على أي نص، أو صور، أو مقاطع فيديو، أو ملفات، وسحبها إلى نافذة SuperHub العائمة لتخزين الملفات مؤقتًا. يمكن للمستخدمين بعد ذلك التبديل إلى تطبيق آخر، وتحديد الملفات داخل SuperHub لعملية قص ولصق سلسة. مع إمكانية النقل الجماعي، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزة SuperHub لنقل ملفات متعددة بين هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب.
من ناحية، تُحسن الكفاءة وتُجنب المستخدمين الذهاب والرجوع بين تطبيقات متعددة وتكرارها. من ناحية أخرى، يسمح العرض المرئي للمحتوى المنسوخ للمستخدمين بدمج وترتيب المحتوى المنسوخ بحرية، مما يحقق كفاءة أعلى في نقل المعلومات. مع واجهة المستخدم EMUI 13، تدعم ميزة Multi-Screen Collaboration الآن أيضًا ميزة Multi-Window في HUAWEI Notepad وتطبيقات البريد الخاصة. عندما يتم توصيل الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي عبر خاصية الجهاز الفائق - Super Device، يمكن للمستخدمين الآن تمكين استخدام تقسيم الشاشة لتطبيقات الأجهزة المحمولة على شاشة الحاسوب، مما يوفر مزيدًا من الراحة عند التصفح واستخدام التطبيقات.
بالإضافة إلى ذلك، توفر EMUI 13 إمكانات تعاون محسّنة عبر الأجهزة مع خاصية الجهاز الفائق - Super Device، التي تدعم ما يصل إلى 10 أنواع من مجموعات الاتصال بالأجهزة الذكية والتعاون. يمكن لهاتف HUAWEI Mate50 Pro توصيل المزيد من الأجهزة مثل سماعات الأذن والنظارات الذكية والشاشات الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة بسحب بسيط، مما يجمع خدمة ذكية متصلة عبر الأجهزة. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمكتب الذكي المُحسن، والترفيه، واللياقة البدنية،والسفر مع مجموعة أجهزة هواوي الذكية.
يُعدّ هاتف HUAWEI Mate50 Pro الرائد من هواوي الخيار المثالي للباحثين عن جهاز يوفر أفضل المميزات على الإطلاق، ويضمن تجربة استخدام شاملة تحفل بمزايا الجهاز الفائق، حيث يتميز بتصميم Space Ring فائق التناسق مع كاميرا مزودة بعدسة XMAGE فائقة الاتساع، فضلاً عن أدائه الاستثنائي والموثوق وواجهة المستخدم EMUI 13 الجديدة.
ويأتي HUAWEI Mate50 Pro بنوعين مختلفين من الأغطية الخلفية، أحدها من الزجاج، بلون فضي أو أسود؛ والآخر من الجلد النباتي المتألّق بتدرجات البرتقالي، وهو متاح في المملكة العربية السعودية ابتداءً من سعر 4299 ريال سعودي لدى منصات هواوي الرقمية وضمن مجموعة من المتاجر المعتمدة. كما يتوفر عرض لمرحلة توفر الهاتف في السوق بين 22 ديسمبر 2022 و 10 يناير 2023 حيث يمكن للمشتري أن يحصل على هدايا قيمتها 1749 ريال سعودي مكونة من: ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT 3SE و خدمة Mate50 Series HUAWEI Care VIP واشتراك HUAWEI Petal One VIP، واشتراك بريميوم 6 أشهر مجانية في Viuبالإضافة لاشتراك VIP ثلاثة أشهر في STC TV.