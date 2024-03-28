بوابة "وطنية" و30 جهة فائزة.. "البحث والابتكار" تُمَول المختبرات بـ312 مليونًا

وتم الإعلان عن 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة؛ حيث اشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية؛ منها 41% من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27% لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19% للريادة في الطاقة والصناعة، و13% ضمن اقتصاديات المستقبل؛ حيث يُعَد البرنامج خطوةً مهمة نحو تعزيز المجال البحثي؛ مما يعكس الْتزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية 2030.