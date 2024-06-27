نجاح عملية ترميم مفصل الركبة بالمنظار في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لحاجة بنغلاديشية

وفي التفاصيل: أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهي تعاني من آلام بالركبة بعد سقوطها على الركبة اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبيّن وجود كسر مضاعف داخل مفصل الركبة اليسرى، وتهتُّك في الغضروف الهلالي الخارجي.