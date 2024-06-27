نجاح عملية ترميم مفصل الركبة بالمنظار في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لحاجة بنغلاديشية

تمكّنت الفرق الطبية بقسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة من إعادة ترميم مفصل الركبة باستخدام المنظار لحاجة من الجنسية البنغلاديشية في العقد الخامس من العمر.
وفي التفاصيل: أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهي تعاني من آلام بالركبة بعد سقوطها على الركبة اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبيّن وجود كسر مضاعف داخل مفصل الركبة اليسرى، وتهتُّك في الغضروف الهلالي الخارجي.
وبيّن التجمع الصحي أن الفريق الطبي قرّر إجراء عملية إعادة ترميم للعظم والغضروف الهلالي باستخدام المنظار لأول مرة في مستشفى الملك فهد؛ من خلال جروح صغيرة جدًّا لا تتجاوز 1 سم، وتم تثبيت الكسر وإضافة ترقيع عظمي. وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد إتمام برنامجها العلاجي والتأهيلي.