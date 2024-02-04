للرجال والنساء.. وحدات الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 39 موقعًا حول المملكة

كما ستقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في متوسطة إمام الدعوة، وفي متوسطة محمد بن عثيمين ببريدة، وللنساء في مدرسة أوثال للطفولة المبكرة والابتدائية بعيون الجواء، والمتوسطة الثالثة بالمذنب لمدة يوم لكل منهم، وفي مدرسة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام؛ فيما ستقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في متوسطة وثانوية مركز قصيباء بعيون الجواء لمدة يومين، وفي المتوسطة الخامسة بالمذنب، ومتوسطة القاسم بن سلام لتحفيظ القرآن، ومتوسطة ابن خلدون ببريدة، ويوم الخميس في متوسطة ابن كثير، ومتوسطة القعقاع بن عمر، وللنساء في الكلية التقنية للبنات بالمذنب لمدة يوم لكل موقع.