أمانة الرياض تطلق "مدينتي" لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة واحدة

ويُعد التطبيق الجديد ممكّنًا للمواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الرئيسة للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات، وحجز المواعيد، إضافة إلى خدمات تتبع أعمال نقل النفايات، والبلاغات باستخدام الوسائط المتعددة لتوصيل أصواتهم للجهات المختصة، والاستعلام عن الطلبات السابقة، مثل الشهادات الصحية، والإفراج عن السيارات المحجوزة، والتالفة، إضافة إلى متابعة رخص الهدم والترميم والأنشطة التجارية، وتسوير الأراضي.