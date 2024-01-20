الخميس المقبل.. انطلاق بطولة عروض جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان "الجواد العربي"

وتشهد البطولةُ في كل نسخة حضورًا كثيفًا ومميزًا للمهتمين من مختلف دول العالم. وأكد المدير العام للمهرجان صلاح العلي، أن إدارة المهرجان أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال الخيل المشاركة، كما عبّر عن حرصه الشديد على تجهيزات النسخة الحالية من المهرجان، كما هو الحال في النسخ الماضية؛ ليظهر بالشكل الذي يليق ويمثل المملكة العربية السعودية.