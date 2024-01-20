الخميس المقبل.. انطلاق بطولة عروض جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان "الجواد العربي"

برعاية مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بطولةُ عروض جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، وتستمرّ لمدة ثلاثة أيام متتالية في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض، وسط مشاركة ما يزيد على "200" رأس من نخبة الجياد العربية الأصيلة لـ"111" مالك خيل من تسع دول مختلفة من دول العالم.
وتتنافس نخبةُ الجياد المشاركة على ألقاب البطولات في هذا المهرجان العالمي الذي يحمل أعلى تصنيف قمة عروض الجمال للخيل العربية في العالم "تايتل شو"، وعلى الجوائز المليونية المقدمة.
وتعتبر البطولةُ التي تعدّ إحدى فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، حدثًا عالميًّا مرموقًا يعرض من خلاله فخامة الخيل العربية الأصيلة، والتي تقام تحت إشراف منظمة الإيكاهو، وتحت مظلّة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وتشهد البطولةُ في كل نسخة حضورًا كثيفًا ومميزًا للمهتمين من مختلف دول العالم. وأكد المدير العام للمهرجان صلاح العلي، أن إدارة المهرجان أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال الخيل المشاركة، كما عبّر عن حرصه الشديد على تجهيزات النسخة الحالية من المهرجان، كما هو الحال في النسخ الماضية؛ ليظهر بالشكل الذي يليق ويمثل المملكة العربية السعودية.