مدير عام تعليم الطائف: اليوم الوطني الـ95 اعتزاز بالقيم السعودية

قال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: في هذا اليوم المبارك نحتفي جميعًا بذكرى اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، ذكرى التأسيس والوحدة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، فكانت نقطة انطلاق لمسيرة عز وفخر تتواصل إلى يومنا هذا.