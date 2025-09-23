مدير عام تعليم الطائف: اليوم الوطني الـ95 اعتزاز بالقيم السعودية

قال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: في هذا اليوم المبارك نحتفي جميعًا بذكرى اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، ذكرى التأسيس والوحدة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، فكانت نقطة انطلاق لمسيرة عز وفخر تتواصل إلى يومنا هذا.
وبهذه المناسبة الغالية، رفع الغامدي باسمه واسم منسوبي تعليم الطائف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يزيده رفعة وازدهارًا، وأن يوفق أبناءه وبناته ليكونوا لبناتٍ صالحة في بناء مستقبله المشرق.
وأضاف: اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو استحضار لقيمنا والاعتزاز بها، وتجديد للعهد على الوفاء والانتماء، وترسيخ لهويتنا الوطنية في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليواصلوا مسيرة البناء بعزيمة وطموح، ويحققوا تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو رؤية السعودية 2030. سائلاً الله أن يحفظ وطننا الغالي، وأن يبارك في أبنائه وبناته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.