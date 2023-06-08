بالتزامن مع موسم الحج.. "الصحة" ترفع طاقة مستشفيات المدينة المنورة 22%

وأشار إلى أن السعة السريرية بالمنطقة متاحة للزيادة في حال استدعى الأمر ذلك من خلال المتابعة اليومية لمؤشرات ونسب الإشغال، وكانت الصحة في المدينة المنورة قد أكملت جاهزيتها لموسم حج هذا العام منذ وقت مبكر من خلال 9 مستشفيات و3 مراكز للرعاية العاجلة و3 مراكز للمراقبة الصحية بالمنافذ و3 مراكز صحية موسمية و3 قوافل طبية متنقلة جُهزت بكامل التجهيزات اللازمة.