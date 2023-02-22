رئيس ديوان المظالم: يوم التأسيس بداية لواحدة من أكبر دول العصر حداثة

واختتم "اليوسف" حديثه بأن هذه المناسبة فرصة لتعزيز الانتماء والإصرار على الكفاح والنجاح، ليسهم كل منا في عمله ومجاله لاستمرار نجاحاتنا، حيث نعيش في عهد أزهى العصور وأوفرها حظًا بالتطور والنماء، وما رسم لذلك من رؤية واستراتيجيات تتجاوز يومًا بعد يوم التخطيط إلى التحقيق، سائلاً الله أن يديم وطننا الغالي وقيادته وأمنه ونماءه.