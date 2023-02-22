رئيس ديوان المظالم: يوم التأسيس بداية لواحدة من أكبر دول العصر حداثة

رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات ديوان المظالم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأضاف الدكتور "اليوسف": إن يوم التأسيس يوم مهم في التاريخ منه كانت البدايات لواحدة من أكبر دول العصر حداثة، وأسرعها تطورًا، وأعظمها تقدمًا، ومرحلة استلهمنا منها الإصرار والتضحيات والتطلع نحو ما نحن فيه من خير وتطور.
واختتم "اليوسف" حديثه بأن هذه المناسبة فرصة لتعزيز الانتماء والإصرار على الكفاح والنجاح، ليسهم كل منا في عمله ومجاله لاستمرار نجاحاتنا، حيث نعيش في عهد أزهى العصور وأوفرها حظًا بالتطور والنماء، وما رسم لذلك من رؤية واستراتيجيات تتجاوز يومًا بعد يوم التخطيط إلى التحقيق، سائلاً الله أن يديم وطننا الغالي وقيادته وأمنه ونماءه.