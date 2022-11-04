تغريم سعوديين ٤٠٠ ألف ريال بتهمة الحصاد غير المشروع في جنوب إفريقيا

تمّ تغريم ثلاثة مواطنين سعوديين مبلغ مليونَي راند (٤٠٠ ألف ريال سعودي)، بتهمة الحصاد غير القانوني في محافظة كيب الغربية بجنوب إفريقيا.
وأمرت محكمة فريديندال الاقليمية المواطنين الثلاثة بضرورة مغادرة جنوب إفريقيا خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة بعد دفعهم الغرامة المالية.
ووفقاً لتقارير جنوب إفريقية، فإن الثلاثي اعترف بارتكاب مخالفة قانونية، مشيرة إلى أنهم قاموا بحصاد نباتاتٍ بكميات كبيرة بطريقةٍ غير مشروعة.
وتابع التقرير أن المتهمين وصلوا إلى جنوب إفريقيا في ٧ أكتوبر الماضي، واعترفوا بأن رحلتهم جاءت بهدف جمع هذا النباتات بمساعدة ٤ من السكان المحليين الذين تم إسقاط التهم عنهم بعد أن أكّد المتهمون السعوديون أن المواد المصادرة تخصّهم وحدهم.
وطالب محامي الادعاء بضرورة إيقاع العقوبة كذلك على السكان المحليين بتهمة مشاركتهم في التجارة غير المشروعة في النباتات والحيوانات البرية وهي أحد الأنشطة غير المشروعة عالمياً.
وحذّرت المحكمة الثلاثي من السجن سبع سنوات، في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.