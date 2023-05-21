إصابة 3 معلمات وسائقهن في حادث مروري على طريق تربة - الخرمة

وبيَّن أنه تم نقل المعلمات وسائقهن لتلقي العلاج بمستشفى تربة العام، ونُقلوا بعد ذلك لأحد المستشفيات بالطائف لاستكمال العلاج. مبينًا أن مدير تعليم الطائف اطمأن على صحة المعلمات، وتابع حالاتهن، ووجَّه بتقديم الخدمات اللازمة كافة لهن، متمنيًا السلامة للجميع.