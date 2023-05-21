إصابة 3 معلمات وسائقهن في حادث مروري على طريق تربة - الخرمة

أُصيبت ثلاث معلمات وسائقهن في حادث مروري، وقع صباح اليوم الأحد لسيارة كانت تُقلُّهن على طريق تربة-الخرمة، وتم نقل الجميع للعلاج بمستشفى تربة العام، وتحويلهن إلى محافظة الطائف لتلقي العلاج.
وأشار مصدر بتعليم الطائف لـ"سبق" إلى تعرُّض ثلاث معلمات وسائقهن لإصابات متفاوتة من جراء حادث مروري، وقع لهن على طريق تربة-الخرمة أثناء ذهابهن إلى مقر عملهن بإحدى الروضات التابعة لمكتب تعليم الخرمة.
وبيَّن أنه تم نقل المعلمات وسائقهن لتلقي العلاج بمستشفى تربة العام، ونُقلوا بعد ذلك لأحد المستشفيات بالطائف لاستكمال العلاج. مبينًا أن مدير تعليم الطائف اطمأن على صحة المعلمات، وتابع حالاتهن، ووجَّه بتقديم الخدمات اللازمة كافة لهن، متمنيًا السلامة للجميع.