بالفيديو.. "بوليفارد وورلد" يبهر زوّار موسم الرياض 2025 بـ 24 وجهة وتجارب عالمية

وتقدم المنطقة لزوارها أكثر من 1600 متجر، و350 مطعمًا ومقهى من مختلف المطابخ العالمية، إلى جانب 40 لعبة وتجربة ترفيهية، موزعة داخل 24 منطقة تمثل ثقافات وقارات ودولًا مختلفة، مثل: السعودية، اليابان، أمريكا، فرنسا، الصين، المغرب، المكسيك، الهند، بلاد الشام، وغيرها.