بالفيديو.. "بوليفارد وورلد" يبهر زوّار موسم الرياض 2025 بـ 24 وجهة وتجارب عالمية
وسط أجواء حيوية ومغامرات متجددة، تشهد منطقة "بوليفارد وورلد"—إحدى أبرز وجهات موسم الرياض 2025—إقبالًا واسعًا من الزوّار، في تجربة ترفيهية عالمية تجمع بين التنوع الثقافي والمتعة البصرية والتفاعل المباشر.
ورصدت "سبق" خلال جولتها، مساء الخميس، تدفق الآلاف من الزوار الذين تنقلوا بين أجنحة الدول ومناطق الترفيه المختلفة، مستمتعين بتجارب نوعية تجمع بين الثقافة والطعام والفن والمغامرة. ويأتي هذا الحراك الجماهيري الكبير ليؤكد مكانة "بوليفارد وورلد" كأيقونة ترفيهية وثقافية في قلب العاصمة الرياض.
وتقدم المنطقة لزوارها أكثر من 1600 متجر، و350 مطعمًا ومقهى من مختلف المطابخ العالمية، إلى جانب 40 لعبة وتجربة ترفيهية، موزعة داخل 24 منطقة تمثل ثقافات وقارات ودولًا مختلفة، مثل: السعودية، اليابان، أمريكا، فرنسا، الصين، المغرب، المكسيك، الهند، بلاد الشام، وغيرها.
ويفتح "بوليفارد وورلد" أبوابه يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ليقدّم مزيجًا فريدًا يجمع بين العروض التفاعلية، المواكب الموسيقية، الألعاب التكنولوجية، والتجارب الحسية الغامرة.
وفي نسخة هذا العام، توسّعت المنطقة بإضافة ثلاث وجهات جديدة هي: الكويت، إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، في خطوة تعزز من تنوع التجربة وتمنح الزوّار مساحة أوسع لاستكشاف ثقافات الشعوب. كما شهدت عدة مناطق تطويرات ملحوظة، من أبرزها:
منطقة أفريقيا: إضافة منطقة لعرض الطيور عن قرب.
عروض الدلافين: تطوير المحتوى مع ركن تعليمي للعائلات.
منطقة الغابة: إدخال حيوان الليمور لتجربة تفاعلية حية.
وعلى مستوى الترفيه، أضيفت ألعاب وتجارب جديدة كليًا، من بينها تجربة "Pac-Man" في منطقة إيران، وتجربة "PUBG" داخل أجواء الأهرامات في منطقة مصر، إضافة إلى مغامرة "Amazonia Awakens"، وهي رحلة قارب ترتفع 20 مترًا ثم تهبط برذاذ مائي مثير.
وتعزز هذه التجارب الحيّة من حضور "بوليفارد وورلد" كمنصة ترفيهية متكاملة، تمزج بين التعلّم والتفاعل والاحتفال بالتنوّع. كما تتيح الأسواق العالمية المنتشرة في المنطقة للزوار اقتناء منتجات حرفية وصناعات يدوية من مختلف دول العالم، ضمن بيئة تصميمية تنبض بالحياة.
وتمثل "بوليفارد وورلد" في موسم الرياض 2025 تجربة فريدة من نوعها، ترسّخ موقع المملكة كمركز عالمي لصناعة الترفيه والثقافة، وتمنح الزائرين رحلة حول العالم دون مغادرة العاصمة.