في التزامه بمواعيد الرحلات.. مطار الملك خالد الدولي الأول عالميًّا

وأعرب أبوعباة عن شكره للكفاءات الوطنية العاملة بمطار الملك خالد الدولي كافة على ما بذلوه من جهود متميزة طيلة الفترة الماضية للوصول بالمطار إلى هذه المكانة الرفيعة التي ينالها اليوم، مؤكدًا أهمية التزامهم المطلق بأعلى المعايير التشغيلية، التي تعد سمة بارزة للعاملين في المطار، وحرصهم الدائم على تعزيز تجربة المسافرين من جميع النواحي.