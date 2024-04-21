مدير جامعة الفيصل لـ"سبق": تدشين برامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام المقبل
أعلن رئيس جامعة الفيصل بالرياض، الدكتور محمد آل هيازع، تدشين جامعة الفيصل برامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام الدراسي المقبل؛ وذلك في إطار سعي الجامعة المتواصل للارتقاء بمستوى التعليم العالي، وتوسيع آفاقه؛ ليشمل أعلى الدرجات العلمية.
جاء ذلك في تصريح إلى "سبق" على هامش حضوره أمس حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل وطالباتها، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.
وتفصيلاً، أوضح "آل هيازع" أن الجامعة أعلنت تدشين برامج الدكتوراه بدءًا من العام الدراسي المقبل، وكذلك فوز الجامعة بمنحة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بقيمة 17 مليون ريال، واختيار الجامعة ضمن الجامعات المستهدفة، ضمن 200 جامعة على مستوى العالم في 2030.
وأشار إلى أن الجامعة احتفلت بتخريج طلاب وطالبات الجامعة في أكثر من 16 برنامجًا لخريجي الدراسات العليا، بالشراكة الدولية مع جامعات مرموقة عالميًّا، مثل جامعة هارفارد.
ولفت إلى أن مجموع الخريجين أكثر من 800 خريج وخريجة هذا العام.
وعبّر آل هيازع عن سعادته بتخرج ابنه الدكتور رائد، وحصوله على درجة الماجستير في الإدارة الصحية.. مضيفًا: "كوني رئيس الجامعة فإن جميع الخريجين أبنائي وبناتي".
وقدم آل هيازع شكره لصحيفة "سبق"، الصحيفة الإلكترونية التي أثبتت نفسها، وتحظي بمتابعة أعداد كبيرة جدًّا.
وقدَّم الخريج الدكتور رائد آل هيازع عظيم شكره لأسرته، ولوالدَيْه اللذين كانا له السند والملجأ.
وعبَّر والد الخريج محمد بن أنس بن عبدالمحسن بن سعيد (ماجستير إدارة أعمال) عن سعادته الغامرة بتخرج ابنه من الجامعة، مشيرًا إلى أن مشاعره بوصفه أبًا لا توصف بعد أن قطف ابنه ثمار جهدهم، وحان وقت الحصاد.
وسأل وليد بن مشيط، المدير العام للبروتوكول في "كافد"، اللهَ أن ينفع بخريجي الجامعة وخريجاتها، وبعلمهم؛ لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم.