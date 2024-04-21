مدير جامعة الفيصل لـ"سبق": تدشين برامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام المقبل

وتفصيلاً، أوضح "آل هيازع" أن الجامعة أعلنت تدشين برامج الدكتوراه بدءًا من العام الدراسي المقبل، وكذلك فوز الجامعة بمنحة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بقيمة 17 مليون ريال، واختيار الجامعة ضمن الجامعات المستهدفة، ضمن 200 جامعة على مستوى العالم في 2030.