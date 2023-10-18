صفقات عقارية تجاوزت 635 مليون ريال تُبهر العاصمة في مزاد "تيجان" الذي نظمته بنجاح "أدير العقارية"

من جانبه قدَّم سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" تهنئته الخالصة ومباركته لكل من نجح في اقتناص جواهر مشروع "تيجان"، مؤكدًا أن الفرص التي بيعت اليوم بصفقاتٍ عقارية مُهمة، ستكون مُنطلقًا لأهم المشروعات السكنية والتجارية الناجحة التي ستدر على أصحابها الربح الوفير في المستقبل القريب إن شاء الله. وأشار إلى أن نجاح المزاد، يأتي تتويجًا لجهود الشركة وخططها الاستراتيجية في توفير الفرص العقارية النادرة التي تمنح عملائها استثمارًا آمنًا.

#انتهى#