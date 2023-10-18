صفقات عقارية تجاوزت 635 مليون ريال تُبهر العاصمة في مزاد "تيجان" الذي نظمته بنجاح "أدير العقارية"

أُسدل الستار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023م، في العاصمة الرياض عن المزاد العقاري المُنتظر الذي نظمته بنجاحٍ لافتٍ شركة "أدير العقارية" لبيع أراضي وعقارات "تيجان"، حيث حقق المزاد صفقات مالية كُبرى بلغ إجماليها 635,102,888ريال (شاملة السعي والتصرفات العقارية).
وكان السوق العقاري في العاصمة يترقب انطلاق المزاد، نظرًا للفرص الكُبرى التي يوفرها للمستثمرين وهي عبارة عن5 فرص لأراضِ نموذجية مطورة مخدومة بالكامل وجاهزة للبناء والتأسيس فورًا في حي الحمراء. و4 فرص نادرة عبارة عن عقارات قائمة جاهزة للاستثمار الفوري في مختلف المجالات السكنية والتجارية تتمركز في أهم أحياء العاصمة، وأكثرها حيوية: (المربع، الوزارات، المحمدية، الزهراء).
وشهد المزاد الذي أقيم في قاعة الفريدة بالرياض، تنافسًا محمومًا بين المُشاركين من نخبة المستثمرين ورجال الأعمال والمطورين، أثمر عن بيع كامل الفرص بسرعة قياسية وبصفقاتٍ عقارية ناجحة أبهرت السوق العقاري في العاصمة، وتُعتبر نقطة انطلاق نحو عالمٍ استثماريٍ رحبٍ وفرته شركة "أدير العقارية" لعملائها.
وقد جاء هذا المزاد وسط حِراكٍ عقاريٍ واضح تشهده مدينة الرياض، لمواكبة طموحات العاصمة ورؤية المملكة 2030 في أن تصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مُدن في العالم، ومركزًا لوجستيًا عالميًا، ومكانًا جاذبًا للعيش والعمل والاستثمار، يتمتع بجودة حياة عالية، ويوفر للسكان والمقيمين فيه أعلى درجات الراحة والرفاهية.
من جانبه قدَّم سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" تهنئته الخالصة ومباركته لكل من نجح في اقتناص جواهر مشروع "تيجان"، مؤكدًا أن الفرص التي بيعت اليوم بصفقاتٍ عقارية مُهمة، ستكون مُنطلقًا لأهم المشروعات السكنية والتجارية الناجحة التي ستدر على أصحابها الربح الوفير في المستقبل القريب إن شاء الله. وأشار إلى أن نجاح المزاد، يأتي تتويجًا لجهود الشركة وخططها الاستراتيجية في توفير الفرص العقارية النادرة التي تمنح عملائها استثمارًا آمنًا.
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