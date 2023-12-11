"الماجدية ريزدنس" ترعى ماسيًّا معرض "مسكن العقاري 2023" في الرياض

شاركت "الماجدية ريزدنس" كراعٍ ماسي للنسخة الثانية من معرض "مسكن العقاري" الذي أُقيم تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد في فندق الفورسيزون ببرج المملكة في العاصمة الرياض، بمشاركة نخبةٍ من الشركات العقارية، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر 2023م.
قدَّمت "الماجدية ريزدنس" لعملائها، خلال المعرض، عروضًا حصرية على عددٍ من مشاريعها السكنية النموذجية. كما قامت بتوقيع عدة اتفاقيات مع مجموعةٍ من الشركات المالية، والتجارية؛ لتوفِّر لعملائها تجربة تسوُّقٍ سهلةً لوحداتها السكنية الفاخرة.
وقد وقَّعت "الماجدية ريزدنس" اتفاقية مع شركة "مشاركة المالية" بقيمة 450 مليون ريال؛ لتطوير وحداتٍ مكتبيةٍ وتجاريةٍ في مدينة الرياض؛ حيث وقَّع الاتفاقية من جانب "الماجدية" نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسام الماجد، ومن جانب "مشاركة" مدير صناديق الاستثمار العقارية الأستاذ محمد الوزير.
وفي سبيل توفير خيارات دفع متنوعة لعملائها، وقَّعت "الماجدية ريزدنس" اتفاقيةً مع شركة "ميسر المالية"؛ لتقديم حلول دفع إلكتروني متكاملة بشكلٍ آمنٍ وسهل.
وقد حظي جناح "الماجدية ريزدنس" في المعرض، بحضور عددٍ كبيرٍ من الزوار وعملاء الشركة الذين توافدوا للاطلاع على أحدث الحلول السكنية الرائدة التي توفرها، والتي تتميَّز بتصميماتها الفاخرة والعصرية وتلبِّي كافة الاحتياجات.
تُعدُّ شركة "الماجدية ريزدنس" من أوائل الشركات الرائدة في المجال العقاري بالمملكة، وتقوم بدورٍ متكاملٍ في السوق السعودي العقاري، من خلال بناء الفِلل السكنية، والمباني التجارية ذات الجودة العالية، إضافة إلى التخطيط والاستثمار العقاري؛ لتساهم في نمو اقتصاد السوق العقاري من خلال مشاريع غطَّت فيها مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، تلبّي فيها احتياجات العملاء، وتحقق أهداف المستثمرين.