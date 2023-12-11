"الماجدية ريزدنس" ترعى ماسيًّا معرض "مسكن العقاري 2023" في الرياض

تُعدُّ شركة "الماجدية ريزدنس" من أوائل الشركات الرائدة في المجال العقاري بالمملكة، وتقوم بدورٍ متكاملٍ في السوق السعودي العقاري، من خلال بناء الفِلل السكنية، والمباني التجارية ذات الجودة العالية، إضافة إلى التخطيط والاستثمار العقاري؛ لتساهم في نمو اقتصاد السوق العقاري من خلال مشاريع غطَّت فيها مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، تلبّي فيها احتياجات العملاء، وتحقق أهداف المستثمرين.