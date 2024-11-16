وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال غزة

وسيبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بتوزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة هناك؛ حيث تحتوي الحقائب الإيوائية على المواد الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر النازحة، بما في ذلك الأغطية، والفُرُش، ومستلزمات الطبخ.