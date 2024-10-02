رئيس الوزراء اليمني يزور "إغاثي الملك سلمان" ويشكر المملكة على مساندة بلاده

وتمّ التطرُّق لمشاريع المركز التي بلغت حتى الآن 3.068 مشروعًا في 102 دولة، بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار أمريكي، فيما بلغ عدد المشاريع المخصصة لليمن 976 مشروعًا إنسانيًّا بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار شملت مختلف القطاعات الحيوية؛ منها 479 مشروعًا مخصصًا للمرأة، و478 مشروعًا مخصصًا للطفل، وكذلك المشاريع النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، وبرنامج الأطراف الصناعية، والبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة الذي حقق إشادة دولية ونجاحات كبرى منذ انطلاقه في عام 1990م، وأجرى خلال 34 عامًا 61 عملية لفصل التوائم الملتصقة في المملكة والتقييم الطبي لـ142 حالة من 26 دولة؛ منها بعض حالات التوائم من اليمن.