"سايت" تنال تصنيف "شركة قيادية" في تقرير "IDC" لخدمات الرصد والاستجابة المدارة

وتعد سايت الشركة السعودية الوحيدة التي حققت هذا التصنيف القيادي في التقرير، مما يؤكد تميزها في قطاع التقنيات الآمنة منذ تأسيسها برؤية إستراتيجية قائمة على تقديم الخدمات التقنية بأعلى معايير الجودة في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات، وتكامل الأنظمة، ومن خلال شراكاتها الإستراتيجية مع شركات عالمية، حيث استند التقرير في تصنيفه إلى عدد من معايير التقييم المتعلقة بأداء الشركة في السوق، وجودة الخدمات المقدّمة، وتنافسية الأسعار، وإستراتيجياتها في التوسع.