"سايت" تنال تصنيف "شركة قيادية" في تقرير "IDC" لخدمات الرصد والاستجابة المدارة

واصلت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تفوقها في الريادة التقنية بحصولها على تصنيف "شركة قيادية" في تقرير (IDC Marketscape) لخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) على مستوى الشرق الأوسط لعام 2024، وتحقيقها أكبر حصة سوقية من بين الشركات المصنّفة في نفس المستوى في التقرير.
وتعد سايت الشركة السعودية الوحيدة التي حققت هذا التصنيف القيادي في التقرير، مما يؤكد تميزها في قطاع التقنيات الآمنة منذ تأسيسها برؤية إستراتيجية قائمة على تقديم الخدمات التقنية بأعلى معايير الجودة في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات، وتكامل الأنظمة، ومن خلال شراكاتها الإستراتيجية مع شركات عالمية، حيث استند التقرير في تصنيفه إلى عدد من معايير التقييم المتعلقة بأداء الشركة في السوق، وجودة الخدمات المقدّمة، وتنافسية الأسعار، وإستراتيجياتها في التوسع.
وتتميز سايت بخدمة الرصد والاستجابة المدارة (MDR)، التي تغطي بيئات تقنية المعلومات (IT) والتقنيات التشغيلية (OT)، من خلال توفيرها منصة آمنة وموثوقة متخصصة مستضافة داخل المملكة في سحابة سايت (SITE Cloud) السيادية، تُدار بواسطة كفاءات وطنية توفر الحماية المستمرة على مدار الساعة، والكشف المبكر عن التهديدات الموجّهة لأصول العملاء الرقمية، إضافةً إلى تقديم خدمة (SITE Intelligence)، التي ترصد المخاطر السيبرانية وتقدم تقارير تحليلية آنية من خلال عدد من المصادر المحلية والعالمية.
وبهذا النجاح تواصل سايت ابتكاراتها من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة، مما يسهم في تعزيز مكانتها المتميزة في المنطقة، والتزامها بتطوير إستراتيجيات موجهة نحو الاستدامة والريادة التقنية، وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير؛ لتقديم خدمات تتميز بالموثوقية والأمان.
يذكر أن "سايت" حصلت على تصنيف "شركة قيادية" في تقرير (IDC Marketscape) للخدمات الأمنية المدارة(MSS) في منطقة الخليج العربي لعام 2023م، حيث يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على حرص "سايت" على التعاون مع جميع القطاعات الحيوية لتوفير بيئات تقنية تدعم التحول الرقمي الوطني الآمن، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية وبناء الشراكات الإستراتيجية وتوطين التقنيات، مما يجعلها رائدة في دفع عجلة التقدم التقني في المنطقة.