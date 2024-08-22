"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة خليص والجموم والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه ورنية والعرضيات والليث والقنفذة، وأمطارًا غزيرة على تربة رهاط ومدركة والكامل وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العيص والحناكية والمهد، وأمطارًا متوسطة على المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب، وأمطارًا خفيفة على ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.