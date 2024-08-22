"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.