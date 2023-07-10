نشطاء يطالبون بمعاقبة "شاعر" أثار النعرات القبلية بإحدى قصائده

وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام مطالبة أستاذ علم الاجتماع والجريمة بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني الدكتور عبدالرحمن بدوي، بإيجاد جهات تنظيمية وتشريعية ورقابية تهتم بالشعر والشعراء وإيجاد لائحة تنظيمية كمشروع مستقبلي قريب لمنح أي شاعر "تصريحًا" لمزاولة الشعر بأغراضه المختلفة وفي الأماكن العامة إذا كان لائقًا لذلك، ووفق الشروط اللازمة، مع ضرورة أن تكون ساحات الشعر والشعراء تحت التنظيم أيضًا لرصد التجاوزات من الجميع وحتى المتلقي، ونقل المفيد للمجتمع وبأحدث الطرق.