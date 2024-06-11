الخدمات الصحية بـ"الدفاع": مستشفياتنا الثابتة والميدانية مسخّرة بالكامل لرعاية الحجاج

على الصعيد ذاته، يشارك المركز الطبي الموسمي التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة للمرة الثالثة على التوالي بساحة الحرم النبوي الشريف في الجهة الغربية، وذلك من خلال بعثة متكاملة تضم 200 من الكوادر الطبية والصحية والإدارية والفنية من الجنسين، بالإضافة إلى 23 خيمة طبية وعربتين طبِّيتين بطاقة استيعابية تبلغ 19 سريرًا موزعة على ثلاث نطاقات، النطاق الطبي، والنطاق الطبي المساند، ونطاق الخدمات المساندة.