فتح التسجيل لمنتدى شراكات المياه 2025 بالرياض بمشاركة دولية واسعة

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات النسخة الثانية من منتدى شراكات المياه 2025، المقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ويجمع المنتدى نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم، لبحث أحدث الممارسات العالمية في مجالات المياه، الاستدامة، الابتكار، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكدت الشركة أن النسخة الثانية تأتي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، حيث يُتوقع أن يشهد المنتدى هذا العام حضورًا دوليًا واسعًا، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تستعرض أبرز التوجهات المستقبلية والتقنيات الحديثة في قطاع المياه.
وسيكون المنتدى فرصة لعرض المشاريع التطويرية القادمة، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الواعدة في قطاع المياه بالمملكة، مما يسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ودعت الشركة جميع الخبراء والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط: www.swpc.sa/forum2025