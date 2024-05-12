المملكة تشارك في اجتماع أممي رفيع المستوى لتعزيز "أمن تكنولوجيا المعلومات"

وأكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال الاجتماع حرص المملكة على بناء جسور دائمة لنقل المعرفة ومشاركة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني؛ منوهًا بجهودها في دعم الوصول إلى فضاء سيبراني دولي آمن وموثوق يحقق رخاء وازدهار الشعوب حول العالم، وبما حققته المملكة على صعيد بناء كوادر مؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني لمختلف القطاعات والجهات ذات البنى التحتية الحسّاسة.