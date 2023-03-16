مطارا "حمد" و"دبي" يتراجعان و"شانغي" يستعيد الصدارة.. هذه أفضل 10 مطارات بالعالم 2023

استعاد مطار شانغي السنغافوري لقبه كأفضل مطار في العالم، بعد أن خسره لمدة عامين متتاليين أمام مطار حمد الدولي القطري خلال ذروة قيود السفر الوبائية.
ووفقًا لترتيب أفضل المطارات في العالم في جوائز "سكاي تراكس" للمطارات العالمية 2023، جاءت في قائمة أفضل 20 مطارًا، 9 مطارات أوروبية و8 آسيوية و2 أمريكية وواحد أسترالي.
وتراجع مطار حمد الدولي إلى الترتيب الثاني، ومطار دبي حل في المركز السابع عشر، بعد أن جاء في المرتبة الرابعة عشرة العام الماضي.
ووفقًا لـ"سكاي تراكس"، يتم تحديد النتائج من خلال استطلاعات رضا العملاء العالمية في أكثر من 550 مطارًا تصنف أشياء مثل خيارات الطعام والتجزئة، والأمن، وتصميم المحطة، والراحة، والمقاعد، وشبكة الإنترنت.
وكان مطار شانغي السنغافوري قد تصدر القائمة لمدة 8 سنوات متتالية منذ عام 2013 إلى 2020، قبل أن يفقد مركزه بسبب وباء كورونا عامي 2021 و2022 لصالح مطار حمد الدولي بقطر.
وفيما يلي قائمة بأفضل 10 مطارات في العالم لعام 2023 - جوائز سكاي تراكس:
1- مطار شانغي - سنغافورة
2- مطار حمد الدولي - قطر
3- مطار طوكيو الدولي - اليابان
4- مطار إنتشون الدولي - كوريا الجنوبية
5- مطار باريس شارل ديغول - فرنسا
6- مطار إسطنبول - تركيا
7- مطار ميونيخ - ألمانيا
8- مطار زيوريخ - سويسرا
9- مطار ناريتا الدولي - اليابان
10- مطار مدريد باراخاس - إسبانيا