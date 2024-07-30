هل يؤثر وجود المستفيد أو أحد التابعين خارج المملكة في مبلغ الدعم؟.. "حساب المواطن" يوضح

وأكمل، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً الماضية، سواء بشكلٍ متواصلٍ أو متقطعٍ، يتم استقطاعُها من دعم حساب المواطن، وفقاً للمقدار المخصَّص له من دعمٍ يومي في الاستحقاق الفعلي.