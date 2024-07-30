هل يؤثر وجود المستفيد أو أحد التابعين خارج المملكة في مبلغ الدعم؟.. "حساب المواطن" يوضح

أوضح "حساب المواطن"، الحالات التي يتم خلالها استقطاع مجموع الأيام التي يُوجد خلالها المستفيد من البرنامج أو أحد التابعين خارج المملكة.
وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المستفيدين حول إمكانية تأثير وجوده خارج المملكة على مبلغ الدعم، أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة.
وأكمل، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً الماضية، سواء بشكلٍ متواصلٍ أو متقطعٍ، يتم استقطاعُها من دعم حساب المواطن، وفقاً للمقدار المخصَّص له من دعمٍ يومي في الاستحقاق الفعلي.