العالم يحتفل بمليونَي مضيف جوي.. والإمارات الأعلى توظيفاً في الشرق الأوسط

ولمضيفي الطيران مهام ومسؤوليات عدة، منها: تفقد معدات الطوارئ على متن الطائرة قبل صعود الركاب، وفحص بطاقات صعود الطائرة، ومساعدة الركاب في الوصول إلى مقاعدهم في أثناء صعود الركاب، وشرح قواعد السلامة العامة للركاب بعد إغلاق أبواب الطائرة، والتأهب لأيّ حالة طارئة في أثناء الإقلاع، والاستعداد لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمسافرين، إضافة إلى تقديم وجبات الطعام والشراب للمسافرين خلال الرحلة وتلبية احتياجاتهم ضمن معايير السلامة العامة.